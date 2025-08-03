Sinop'un Ayancık ilçesinde ahşap evde yangın
Ayancık ilçesindeki kullanılmayan ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Sinop'un Ayancık ilçesinde ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çayiçi Mahallesi Mezarlık Caddesinde kullanılmayan ahşap evde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine Ayancık Belediyesi ve Orman İşletme itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
Yangında eski ahşap ev tamamen yandı.
Kaynak: AA / Ahmet Can Akyol - Güncel