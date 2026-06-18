Haberler

Türkeli'de su ürünleri denetimi yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop’un Türkeli ilçesinde su ürünleri kaynaklarının korunması amacıyla yapılan denetimde, mevzuata aykırı 5 sahipsiz ağa el konuldu. Ayrıca deniz ekosistemi için risk oluşturan hayalet misina ağ tespit edilerek çıkarıldı, canlı su ürünleri denize bırakıldı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde su ürünleri kaynaklarının korunmasına yönelik denetim gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimde, mevzuata aykırı şekilde bırakıldığı belirlenen 5 sahipsiz ve markasız ağa el konuldu.

Çalışmalar kapsamında ayrıca deniz ekosistemi ve su ürünleri kaynakları açısından risk oluşturan hayalet misina ağ tespit edilerek bulunduğu bölgeden çıkarıldı.

Ağlarda bulunan canlı su ürünleri ise yeniden denize bırakıldı.

Kaynak: AA / Ramazan Özcan
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı

İBB yöneticisi evinin önünden kaçırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Turizm cenneti ilçeye atanan doktor çadırda yaşamaya başladı! İstenen kira inanılmaz

Turizm cenneti ilçeye atanan doktor çadırda yaşamaya başladı
Karı-koca kaymakamlar tayin oldu! İşte görev yapacakları yeni ilimiz

Karı-koca kaymakamlar tayin oldu
İsmail Kartal'ın açıklandığını gören Alex hemen telefona sarıldı

İsmail Kartal'ın açıklandığını görünce telefona sarıldı
Vincenzo Italiano biletini kesti! Beşiktaş'ta ayrılık

Vincenzo Italiano biletini kesti! Beşiktaş'ta ayrılık
İBB Kültür AŞ yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırıldığı aracın görüntüleri ortaya çıktı

İBB yöneticisinin kaçırıldığı aracın görüntüleri ortaya çıktı
Lavrov'un AB çıkışı Bakan Fidan'ı güldürdü

Lavrov'un sözleri Bakan Fidan'ı güldürdü
Kate Middleton'dan Royal Ascot'a dönüş! Aynı elbiseyle dikkat çekti

Kate Middleton'dan Royal Ascot'a dönüş! Aynı elbiseyle dikkat çekti