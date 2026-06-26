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Türkeli Devlet Hastanesinde trafik kazasına karşı tatbikat düzenlendi

Türkeli Devlet Hastanesinde trafik kazasına karşı tatbikat düzenlendi
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Sinop'un Türkeli Devlet Hastanesinde trafik kazalarına yönelik acil durum tatbikatı yapıldı. Senaryo gereği yaralılar hastaneye kaldırılırken, triyaj ve tedavi süreçleri test edildi.

Sinop'un Türkeli Devlet Hastanesinde trafik kazalarına yönelik acil durum tatbikatı gerçekleştirildi.

Senaryo gereği meydana gelen trafik kazasında yaralanan kişiler, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tatbikatta polis ekipleri de sağlık ekiplerine eşlik ederek, güvenlik ve trafik akışının sağlanmasına destek verdi.

Hastanede yaralıların kabulü, triyaj ve tedavi süreçleri uygulanırken, acil durum planı kapsamındaki işleyiş test edildi.

Tatbikat, değerlendirme toplantısıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Ramazan Özcan
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