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Sinop'ta denizde ölü yunus bulundu

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Sinop'un Türkeli ilçesinde vatandaşlar tarafından deniz yüzeyinde hareketsiz halde bulunan yunusun ölü olduğu belirlendi. Belediye ekipleri, yunusu inceleme için ilgili birimlere teslim etti.

Sinop'un Türkeli ilçesinde denizde ölü yunus bulundu.

İlçede denize giren vatandaşlar, su yüzeyinde hareketsiz halde bulunan yunusu fark edince durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Türkeli Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Ekipler, ölü yunusu alarak incelemelerin yapılması amacıyla ilgili birimlere teslim etti.

Kaynak: AA / Ramazan Özcan
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