Sinop'ta yapılacak adalet sarayı binası için 9 Şubat'ta ihaleye çıkılacak

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Sinop'ta inşa edilecek yeni adalet sarayı için ihale tarihinin 9 Şubat olarak belirlendiğini açıkladı. Projenin 600 gün içinde tamamlanması hedefleniyor.

Maviş, yaptığı yazılı açıklamada, Adalet Bakanlığı tarafından 9 Şubat'ta ihalesi yapılacak yeni adalet sarayı binasının yer tesliminden itibaren 600 gün içinde tamamlanmasının hedeflendiğini vurguladı.

İhale ve yer teslim süreçlerinin ardından inşaatın başlayacağını aktaran Maviş, "Sinop'un adalet hizmetleri altyapısını güçlendirecek modern adalet sarayı, kentimize önemli bir kazanım olacaktır. Bu hizmetin kentimize kazandırılmasındaki katkılarından ötürü Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç'a teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

