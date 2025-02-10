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Sinop'ta Yasa Dışı Gece Avcılığına Cezalar Kesildi
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Sinop'ta, yasa dışı gece avcılığı yapan 10 kişiye idari para cezası uygulandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, yaban hayatını koruma çalışmalarını sürdürüyor.

Sinop'ta, yasa dışı gece avcılığı yaptıkları tespit edilen 10 kişiye idari para cezası uygulandı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde yaban hayatının korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, il genelinde koruma ve kontrol faaliyetlerini sürdüren ekipler, yaptıkları denetimlerde 10 kişinin yasa dışı gece avcılığı yaptığını tespit etti.

Ekiplerce 10 kişiye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten idari para cezası uygulanırken, 4 av tüfeğine de el konuldu.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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