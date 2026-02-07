Haberler

Sinop'ta yasa dışı avcılık operasyonu; 5 güme imha edildi
Sinop'ta Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, sulak alanlarda yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında düzenlediği operasyonda 5 güme imha etti ve 5 kişiye idari işlem uyguladı.

SİNOP'ta Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri tarafından sulak alanlarda yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, avcı gizlenme kulübesi olarak kullanılan 5 güme imha edildi, 5 kişiye idari işlem uygulandı.

DKMP'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yasa dışı avcılıkla mücadele çalışmalarımızı sulak alanlarımızda da sürdürüyoruz. Sinop'ta gerçekleştirilen koruma ve kontrol çalışmalarında 5 şahsa idari işlem uygulandı. Yasa dışı avcılıkta kullanılan 5 güme imha edilirken, 21 mühre, 2 akü ve 2 ses cihazına el konuldu. Yaban hayatını korumak ve doğal dengeyi sürdürmek amacıyla denetimlerimize kararlılıkla devam edeceğiz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
