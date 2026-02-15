Haberler

Sinop'un Gerze ilçesinde odunlukta çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Sinop'un Gerze ilçesinde Osman Gökgöz'e ait evin odunluğunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana geldi.

Sinop'un Gerze ilçesinde bir evin odunluğunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çakallı köyünde Osman Gökgöz'e ait bir evin odunluğunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Gerze Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede müdahale edilen yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında, odunlukta maddi hasar oluştu.

Kaynak: AA / Erol Balta - Güncel
