Sinop'ta üzerine ağaç devrilen orman işçisi öldü - Haberler

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde bir kişi üzerine düşen ağacın altında kalarak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, orman işçisi Mehmet Bilgiç, Aksu Orman İşletme Şefliği bölgesinde kesim yaptığı sırada üzerine ağaç devrildi.

Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bilgiç, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri olayın meydana geldiği yerde incelemede bulundu.