Sinop'ta Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 3 Gözaltı
Güncelleme:
Sinop'un Ayancık ve Gerze ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu ve silah operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu ve ateşli silah ele geçirildi.

Sinop'un Ayancık ve Gerze ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu ve silah operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ayancık İlçe Komutanlığı ile Gerze İlçe Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere eşzamanlı operasyon düzenlendi.

Ekipler, yaptıkları aramalarda 6 gram esrar, 1 hassas terazi, uyuşturucu içiminde kullanılan 28 paket sarma kağıdı, tabanca, 123 tabanca fişeği, 2 şarjör, 6 ruhsatsız av tüfeği ve 886 av tüfeği fişeği ele geçirdi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Neziha Nur Uzun - Güncel
