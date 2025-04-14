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Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: İki Gözaltı

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Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, merkez ilçe ve Gerze'deki adreslerde yaptığı aramalarda toplam 31 bin 265 kök kenevir bitkisi ve 30 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında merkez ilçe ve Gerze'de bazı adreslere yönelik operasyon düzenlendi.

Ekiplerce, adreslerdeki aramalarda, 31 bin 265 kök kenevir bitkisi ile 30 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda B.Ç. ve B.T. gözaltına alındı.

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Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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