Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında Durağan ilçesinde bazı adreslere yönelik operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada, 152 gram uyuşturucu madde, 17 uyuşturucu hap, 5 uyuşturucu kullanım aparatı, 1 hassas terazi, bir kurusıkı tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı, jandarmaya götürüldü.