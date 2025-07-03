Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı
Sinop'un Erfelek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 kök kenevir bitkisi ve bir kurusıkı tabanca ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Erfelek ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi.
Ekiplerce adreste yapılan aramada, 17 kök kenevir bitkisi, bir kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait fişekler ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı, işlemleri için jandarmaya götürüldü.
Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel