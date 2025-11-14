Sinop'ta Uçuruma Devrilen Otomobilde Sürücü Hayatını Kaybetti
Sinop'un Ayancık ilçesinde kontrolden çıkan otomobil uçuruma devrildi. Sürücü R.Ş. kazada yaşamını yitirirken, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
R.Ş.'nin kullandığı 57 EE 850 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Çangal mevkisinde kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.
Kazayı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan kontrolde sürücü R.Ş.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
R.Ş.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından Ayancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
