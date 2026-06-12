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Boyabat'ta uçurtma şenliği düzenlendi

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Sinop'un Boyabat ilçesinde düzenlenen uçurtma şenliğinde 38 yarışmacı kıyasıya mücadele etti. Dereceye giren öğrencilere para ödülü ve teşekkür belgesi verildi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde uçurtma şenliği düzenlendi.

Boyabat Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen "Bir Projem Var" projesi kapsamında Dumlupınar İlkokulu tarafından Daylı Stadı'nda gerçekleştirilen şenlikte, 38 yarışmacı uçurtmalarını uçurarak dereceye girmek için mücadele etti.

Yarışmada jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucu Şadan Eymen Balkanoğlu birinci, Berat Aren Öztin ikinci, Yağız Tuğra Öztin ise üçüncü oldu.

Dumlupınar İlkokulu Müdürü Ufuk Gökçe, sokak oyunları içinde uçurtmanın küçük büyük hemen herkesin hayatında bir şekilde yer aldığını belirterek, "Çocukların doğanın tüm güzellikleri içerisinde yaptığı eğlenceli bir oyun ve spor olan uçurtma aktivitesi aynı zamanda bilim etkinliği olarak da düşünülebilir. Çocukların günlük yaşamda kullanılan malzemeler ve bu malzemelerin nitelikleri hakkında beslemiş olacakları bu merak, onların öğrenme isteklerini geliştirerek okuldaki derslerini dahi pozitif etkileyecektir." dedi.

Renkli görüntülere sahne olan yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere Kaymakam Enver Yılmaz tarafından para ödülünün yanı sıra teşekkür belgesi verildi.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun
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