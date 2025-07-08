Sinop'ta Tüfekle Yaralanma Olayı: Bir Kişi Ağır Yaralı

Sinop'ta Tüfekle Yaralanma Olayı: Bir Kişi Ağır Yaralı
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Sinop'un Durağan ilçesinde çıkan kavgada M.D., Ş.K. tarafından av tüfeğiyle vurularak ağır yaralandı. Jandarma ve sağlık ekiplerinin olay yerine intikal ettiği öğrenildi.

Sinop'un Durağan ilçesinde çıkan kavgada tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı.

Akbel köyünde M.D. ile Ş.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Ş.K. tarafından av tüfeğiyle vurulan M.D. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Durağan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.D., buradaki müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Şüpheli Ş.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Emin Adıgüzel - Güncel
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