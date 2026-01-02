Haberler

Sinop'ta iki otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı, iki kişi hayatını kaybetti, altı kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Yasin Ö'nün kullandığı 57 ABJ 572 plakalı otomobil, Türkeli-Ayancık kara yolu Gemiyanı Mahallesi'nde karşı yönden gelen Rıdvan Ö. idaresindeki yabancı plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerle araçlarda bulunan Avni Demirtaş, Recep Kaya, Ayşe Ö, Hacer Ş, Yaşar Ş. ve Nafiye Ş. yaralandı.

Sağlık ekiplerince Türkeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Recep Kaya ve Avni Demirtaş tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Ramazan Özcan - Güncel
