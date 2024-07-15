Sinop'ta TCSG-72 Gemisi Ziyarete Açıldı

Sinop'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolasıyla TCSG-72 Gemisi, ziyarete açıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Sinop Limanı'na demirleyen gemiyi çok sayıda kişi ziyaret etti.

Gemi personeli tarafından ziyaretçilere, geminin teknik donamını ve görev alanlarıyla ilgili bilgi verildi.

Gemi, gün boyunca ziyaret edilebilecek.