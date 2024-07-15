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Sinop'ta TCSG-72 Gemisi Ziyarete Açıldı

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Sinop Limanı'na demirleyen TCSG-72 Gemisi, ziyaretçilere açıldı. Gemi personeli tarafından teknik donanım ve görev alanlarıyla ilgili bilgi verildi.

Sinop'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolasıyla TCSG-72 Gemisi, ziyarete açıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Sinop Limanı'na demirleyen gemiyi çok sayıda kişi ziyaret etti.

Gemi personeli tarafından ziyaretçilere, geminin teknik donamını ve görev alanlarıyla ilgili bilgi verildi.

Gemi, gün boyunca ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Güncel

Demokrasi 15 Temmuz Sinop Denizcilik Yaşam Politika Güncel Haberler

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