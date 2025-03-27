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Sinop'ta Taşkın Kontrol Duvarları Sorun Yaşıyor

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Sinop'un Türkeli ilçesindeki Hamamlı köyünde, 2021'de yaşanan sel afeti sonrası inşa edilen taşkın kontrol duvarları, henüz su debisi artmamışken bile ciddi yapısal sorunlar göstermeye başladı. Köy muhtarı, yetkililerden daha sağlam önlemler alınmasını talep ediyor.

Sinop'ta sel felaketinin ardından yapılan taşkın kontrol duvarları su görmeden dökülmeye başladı

SİNOP - Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Hamamlı köyünde, 2021'de yaşanan sel afeti üzerine Yarna Çayı üzerine fore kazık marifetiyle yapılan taşkın kontrol duvarları, henüz su debisinin artmamasına rağmen ortadan yarılmaya ve dökülmeye başladı. Köy Muhtarı Ahmet Özcan, bu duruma tepki gösterdi.

Hamamlı Köyü Muhtarı Ahmet Özcan yaptığı açıklamada, "Yarna Çayı üzerindeki istinat duvarının yapımından itibaren kısa bir süre sonra ciddi yapısal sorunlar yaşanmaya başladı. Sel felaketi sırasında meydana gelen hasarları önlemek amacıyla yapılan bu duvar, şu anda henüz su debisi artmamışken bile ortadan yarılmalar ve yıpranmalar göstermeye başladı. Bu durum, duvarın zayıf bir şekilde inşa edildiğini ve su baskınlarına karşı yeterince dayanıklı olmadığını gösteriyor. Yetkililerden, sorunun bir an önce çözülmesini ve köyümüzün güvenliğini sağlamaya yönelik daha sağlam önlemler alınmasını talep ediyoruz" dedi.

Özcan, duvarın daha fazla hasar görmeden güçlendirilmesi gerektiğini ve sel felaketinin önlenmesi adına daha etkin bir yapılaşma yapılması gerektiğini vurguladı. Köy sakinlerinin endişeli olduğunu belirten Özcan, köydeki diğer altyapı çalışmalarının da gözden geçirilmesini istedi.

Taşkın kontrol duvarlarının DSİ tarafından yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS CELAL ARAZ - Güncel
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