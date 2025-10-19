Sinop'ta Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı
Sinop'un Türkeli ilçesinde Sami Ö'ye ait bir otomobil seyir halindeyken alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü, ancak otomobil kullanılamaz hale geldi.
Güzelkent mevkisinde Sami Ö'ye ait otomobil seyir halindeyken yanmaya başladı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Ramazan Özcan - Güncel