Sinop'ta sahte içki operasyonunda 3 kişi yakalandı

Sinop'ta düzenlenen sahte içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte sahte içki üretimi ve satışı yaptıkları tespit edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda merkez ilçede bir adreste ekiplerce yapılan aramada 20 litre etil alkol, 10 litre sahte içki, içki yapımında kullanılan aroma kiti ile bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli jandarmaya götürüldü.