Sinop'ta Sahipli Köpekler Mikroçip ile Kimliklendiriliyor

Sinop'un Türkeli ve Durağan ilçelerinde sahipli köpekler mikroçip uygulamasıyla kimliklendiriliyor.

Türkeli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sahipsiz Hayvan İl Takip Komisyonu kararıyla ilçedeki sahipli köpeklerin kimliklendirilmelerine yönelik sürecinin başlatıldığı duyuruldu.

Kimliklendirme işlemlerinin köpeklerin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne getirilmesi suretiyle yapılacağı vurgulanan açıklamada, köpeğini getiremeyecek durumda olan vatandaşların ise Müdürlüğe başvurarak kayıt oluşturması ve döner sermaye ödemesini yapması gerektiği kaydedildi.

Durağan ilçesinde de sahipli köpeklerin kimliklendirilme çalışmaları başladı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hayvan salığı ekiplerince bazı köylerde köpeklere mikroçip uygulaması gerçekleştirildi.