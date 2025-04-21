Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama

Sırrı Süreyya Önder'den haber var: Çalışmayan kalbinin sağ kısmı...
Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama

Sırrı Süreyya Önder'den haber var: Çalışmayan kalbinin sağ kısmı...
Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama

Sırrı Süreyya Önder'den haber var: Çalışmayan kalbinin sağ kısmı...
Papa Francis hayatını kaybetti

Papa Francis hayatını kaybetti

Sinop'ta Sahipli Köpekler Mikroçip ile Kimliklendiriliyor

Sinop'ta Sahipli Köpekler Mikroçip ile Kimliklendiriliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'un Türkeli ve Durağan ilçelerinde sahipli köpeklerin kimliklendirilmesi için mikroçip uygulaması başlatıldı. İlgili müdürlük, köpeklerin kimliklendirilmesi sürecini duyurdu.

Sinop'un Türkeli ve Durağan ilçelerinde sahipli köpekler mikroçip uygulamasıyla kimliklendiriliyor.

Türkeli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sahipsiz Hayvan İl Takip Komisyonu kararıyla ilçedeki sahipli köpeklerin kimliklendirilmelerine yönelik sürecinin başlatıldığı duyuruldu.

Kimliklendirme işlemlerinin köpeklerin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne getirilmesi suretiyle yapılacağı vurgulanan açıklamada, köpeğini getiremeyecek durumda olan vatandaşların ise Müdürlüğe başvurarak kayıt oluşturması ve döner sermaye ödemesini yapması gerektiği kaydedildi.

Durağan ilçesinde de sahipli köpeklerin kimliklendirilme çalışmaları başladı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hayvan salığı ekiplerince bazı köylerde köpeklere mikroçip uygulaması gerçekleştirildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Ramazan Özcan - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.