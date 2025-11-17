Sinop'ta Park Halindeki Tıra Çarpan Otomobil Kazası: 1 Ölü
Sinop'ta E.S. isimli sürücünün kullandığı otomobil, park halindeki tıra çarparak kaza yaptı. Sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü hastanede hayatını kaybetti.
Sinop'ta otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu bir kişi öldü.
E.S.'nin kullandığı 34 PG 4579 otomobil, Sinop-Samsun karar yolu Ordu Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan tıra çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi.
AFAD ve itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücünün yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi.
E.S.'nin cenazesi incelemelerin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel