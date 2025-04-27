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Sinop'ta Panelvan Tıra Çarptı: 1 Ağır Yaralı

Sinop'ta Panelvan Tıra Çarptı: 1 Ağır Yaralı
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Sinop'un Gerze ilçesinde bir panelvanın tıra çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı. Araçta sıkışan N.K, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Sinop'un Gerze ilçesinde panelvanın tıra çarpması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

N.K. idaresindeki 57 AG 931 plakalı panelvan, Sinop-Boyabat kara yolu Sarıyer köyü mevkisinde M.K'nın kullandığı 38 JC 530 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle panelvan sürücüsü araçta sıkıştı.

İhbar üzerine kaza yerine Gerze Belediyesi İtfaiyesi ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan N.K, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Erol Balta - Güncel
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