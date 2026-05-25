Türkeli'de seyir halindeki otomobilden düşen kişi yaralandı
Sinop'un Türkeli ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin kapısının açılması sonucu yola düşen yolcu yaralandı. Olayda yaralanan Z. Ş., hastaneye kaldırıldı.
E. Ş. idaresindeki 57 EC 582 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Z. Ş. Türkeli-Çatalzeytin karayolunda seyir halinde bulunan aracın kapısının açılması sonucu yola düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Z. Ş. sağlık ekiplerince Türkeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ramazan Özcan