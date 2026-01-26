Haberler

Sinop'ta otomobilin devrildiği kazada 5 kişi yaralandı

Güncelleme:
Sinop'un Boyabat ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil su kanalına devrildi. Kazada 5 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

A.K. idaresindeki 37 AAB 505 plakalı otomobil, Boyabat-Saraydüzü kara yolu Doğuca köyü mevkisinde kontrolden çıkarak su kanalına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile Z.D, E.A, V.K. ve Ü.K. sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haberler.com

