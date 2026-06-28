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Türkeli'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

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Sinop'un Türkeli ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü ve bir yolcu yaralandı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Ali B. idaresindeki 57 HD 132 plakalı otomobil, Türkeli-Çatalzeytin kara yolunun Tümerkan Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Ali B. ile araçta bulunan Mürvet B, Türkeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ramazan Özcan
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