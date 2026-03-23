Sinop'ta devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı
Sinop'un Boyabat ilçesinde M.K. idaresindeki otomobilin devrilmesi sonucu sürücü ve yanında bulunan K.K. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
M.K. idaresindeki 57 EF 026 plakalı otomobil, Yenikayalı köyü yolunda devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile birlikte otomobilde bulunan K.K. yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mahmut Coşkun