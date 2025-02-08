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Sinop'ta Otomobil Çarpması Sonucu 3 Yaralı

Sinop'ta Otomobil Çarpması Sonucu 3 Yaralı
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Sinop'un Gerze ilçesinde bir otomobilin çarptığı yaya ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sinop'un Gerze ilçesinde otomobilin çarptığı yaya ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Y.C.A'nın kullandığı 57 EE 134 plakalı otomobil,-Sinop-Samsun kara yolu Yaykıl mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan C.D'ye çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada, aracın çarptığı C.D. ile otomobil sürücüsü ve araçta bulunan İ.B. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Erol Balta - Güncel
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