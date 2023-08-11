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Sinop'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

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Sinop'un Saraydüzü ilçesinde Hacıçay köyü yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

İlçe merkezine 14 kilometre uzaklıkta bulunan Hacıçay köyü yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, arazöz ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede müdahale edilen yangın, büyümeden söndürüldü. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede 3 dekar alanın yangından etkilendiği belirlendi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Şükrü Nural - Güncel

Saraydüzü Hisarcık Sinop Güncel Haberler

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