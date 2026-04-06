Karadeniz sahil yolunda oluşan sis dronla görüntülendi
Karadeniz sahil yolu üzerinde sabah saatlerinde etkili olan sis, özellikle Türkeli ilçesi güzergahında görüş mesafesini azalttı. Oluşan güzel manzaralar dronla görüntülendi.
Sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı bölgede, Karadeniz'in üzeri kısmen sisle kaplandı.
Yeşille mavinin buluştuğu bölgede güzel manzara oluşturan sis bulutu, bir süre sonra yerini güneşli havaya bıraktı.
Kaynak: AA / Ramazan Özcan