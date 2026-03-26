Sinop'ta öğrenciler sahil atıklarından yaptıkları çalışmalarla 'temiz deniz' mesajı verdi

Sinop'ta hayata geçirilen "Herkes İçin Karadeniz Farkındalığı" projesi kapsamında, "Atık değil, dönüşüm mümkündür" mottosuyla hazırlanan atık malzeme eserlerinin yer aldığı sergi açıldı.

Avrupa Birliği'nin desteklediği, TOKİ Şehit Fatih Erer Ortaokulu'nun yürüttüğü proje, Karadeniz'in geleceğini bugünün gençleriyle korumayı amaçlıyor.

Proje çerçevesinde okul yönetimince oluşturulan atölyelerde sahillerden toplanan atıklardan öğrenciler tarafından yapılan ahşap köprü, plastik malzemelerden oluşturulan dalga, çerçeve, vazo ve çeşitli süs eşyaları geri dönüşüme dikkati çekmek amacıyla sergilenerek katılımcıların ilgisine sunuldu.

Sinop Belediyesi Sabahattin Ali Kültür Merkezi'ndeki serginin açılışında konuşan Vali Yardımcısı Ali Osman Bulat, Karadeniz'in geleceğiyle ilgili atılan her adımın, hayata geçirilen her projenin kendilerini son derece memnun ettiğini söyledi.

Bölgesel bir sorunun özenle hazırlanmış bir projeyle uluslararası gündeme taşınarak karşılık bulmasını çok önemsediklerini vurgulayan Bulat, "Bu gerçekten çok ama çok değerli. Çocuklarımız, öğrencilerimiz daha bu yaşlarda çevre bilinciyle aşılanıyor. Atık malzemelerle birbirinden değerli eserler üretiyorlar. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

TOKİ Şehit Fatih Erer Ortaokulu Müdürü Abdullah Yurtseven ise temiz deniz ve temiz çevre için öğrencilerine ellerinden gelen tüm katkıyı vermeye çalıştıklarını dile getirdi.

Hayata geçirdikleri projenin de bu katkılardan biri olduğunu aktaran Yurtseven, "Bu projemizin ana hedeflerinden biri öğrencilerimize çevre bilinci kazandırmak. Doğaya karşı olan sorumluluk bilincine katkı sunmak. Sergide yapılan tüm çalışmalar atık malzemelerin yeniden değerlendirilmesiyle hazırlanmıştır. Her bir eser 'atık değil, dönüşüm mümkündür' mesajı vermektedir. Bu mesajın sergimizi gezen herkese ulaşacağından şüphe duymuyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek serginin açılışı gerçekleştirildi.