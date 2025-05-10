Kongre tamam, fesih ne zaman? Cumhurbaşkanlığı kanadından ilk yorum geldi

Kongre tamam, fesih ne zaman? Cumhurbaşkanlığı kanadından ilk yorum
Çalık Holding'den açıklama var: Dövülerek öldürülen eski çalışanı suçladılar

Çalık Holding, dövülerek öldürülen eski çalışanı suçladı
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin oğlundan tepki çeken paylaşımlar

Valinin oğlunun TikTok paylaşımlarına bakar mısınız
Güney Asya'da savaş şiddetleniyor! Hindistan füzelerle vurdu, Pakistan misilleme başlattı

Hindistan'ın hamlesi sonrası Pakistan'dan füzeler peş peşe ateşlendi

Sinop'ta Öğrenci Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı: 18 Yaralı

Sinop'ta Öğrenci Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı: 18 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta, Kastamonu Üniversitesi öğrencilerini taşıyan otobüsün bir otomobille çarpışması sonucu 18 kişi yaralandı. Kaza sonrası bölgeye sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.

Sinop'ta öğrencileri taşıyan otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 18 kişi yaralandı.

Kastamonu Üniversitesi öğrencilerini taşıyan ve sürücüsü öğrenilemeyen 37 AAN 950 plakalı otobüs, Erfelek-Gerze kara yolu Aloğlu köyü mevkisinde, Muzaffer T. idaresindeki 34 SA 5668 plakalı otomobille çarpıştı. Kontrolden çıkan otobüs, şarampole devrildi.

Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, otobüsteki 17 kişi ile otomobildeki 1 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye'yi cehenneme çeviririz

Türkiye'ye küstah tehdit: Gerekirse cehenneme çeviririz
Türkiye'nin ilk türbanlı Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı

Türkiye'nin ilk türbanlı valisi, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
MİT'ten sahte baz istasyonu operasyonu! 7 kişi suçüstü yakalandı

Vatandaştan şikayet yağıyordu, MİT 7 kişiyi suçüstü yakaladı
Yürüyüşe çıktığı kırsal alanda dev mantarlar buldu

Yürüyüş yaparken buldu, şaşkınlıktan komşulara koştu
1 ton 200 kiloluk kurbanlık, araba fiyatına alıcısını bekliyor

1 tondan fazla! İşte gözü gibi baktığı danasına istediği fiyat
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.