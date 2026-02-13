Haberler

Üzerinde bulundukları asma köprü, kuvvetli rüzgar nedeniyle ters döndü: 2 yaralı

Üzerinde bulundukları asma köprü, kuvvetli rüzgar nedeniyle ters döndü: 2 yaralı
Sinop'un Erfelek ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle ters dönen asma köprüden çaya düşen Melek Şentürk ve Sebahattin Özçelik yaralandı. Olay yerine gelen ekipler, yaralıları hızlı bir şekilde dereden çıkardı ve hastaneye kaldırdı.

SİNOP'un Erfelek ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle ters dönen asma köprüden çaya düşen 2 kişi yaralandı.

Olay, Kadir Bozkurt Bulvarı'ndaki Karasu Çayı üzerindeki asma köprüde meydana geldi. Hatıra fotoğrafı çekilirken üzerinde bulundukları asma köprünün kuvvetli rüzgarın etkisiyle ters dönmesi sonucu Melek Şentürk ile Sebahattin Özçelik, çaya düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve Erfelek Belediyesi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle dereden çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatırken, köprü çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
