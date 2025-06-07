Sinop'ta Kurban Bayramı Bayramlaşma Programı Düzenlendi

Sinop'ta Kurban Bayramı Bayramlaşma Programı Düzenlendi
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Sinop'ta Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programında Vali Mustafa Özarslan, katılımcıların bayramını kutladı ve birlik olmanın önemini vurguladı.

Sinop'ta Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

İl Özel İdaresi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen programda Vali Mustafa Özarslan, katılımcıların bayramını kutladı.

Özarslan, burada yaptığı konuşmada, bayramların birlik ve beraberliklerin pekiştirildiği özel günler olduğunu söyledi.

Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlayan Özarslan, "Özellikle milletimiz bugünlerde paylaşmanın manevi huzurunu yaşayarak bir ve birlik olmanın mutluğunu yaşıyor. Bizler de bir aile olarak bir arada olmanın, bu özel günü paylaşmanın mutluluğunu yaşadık. Tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Tüm katılımcılara aileleriyle huzurlu bir bayram geçirmeleri dileğinde bulunuyorum." diye konuştu.

Özarslan, daha sonra protokol üyelerinin ve vatandaşların bayram tebriklerini kabul etti.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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