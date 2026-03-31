Sinop'ta kestane ağaçlarını korumak için 10 bin avcı böcek görev yapacak

Türkiye'nin önemli kestane üretim merkezlerinden Sinop'ta kestane ağaçlarına zarar veren gal arısı zararlısıyla mücadele için bu yıl doğaya yaklaşık 10 bin avcı böcek salımı yapılacak.

3 bin 300 hektar kestane sahası bulunan kentte, kestane ağaçlarına yayılan gal arısı zararlısıyla mücadele sürüyor.

Bu kapsamda 2022 yılından bu yana 18 bin 871 avcı böceğin doğaya salındığı kentte, 2026 yılında da Sinop Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde kurulan Biyolojik Mücadele Laboratuvarında üretilen "torymus sinensis" isimli 10 bin avcı böceğin daha doğaya salınması planlanıyor.

Vali Mustafa Özarslan başkanlığında Sinop Orman Bölge Müdürlüğü Rahmi Demir Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen "Kestane Gal Arısıyla Mücadele Toplantısı"nda konuşan Sinop Orman Bölge Müdürü Rıdvan Kalelioğlu, gal arısı zararlısının Sinop'ta ilk kez 2021 yılında görüldüğünü söyledi. Hemen ardından Orman Genel Müdürlüğü koordinesinde söz konusu zararlıyla mücadeleye başladıklarını belirten Kalelioğlu, bu doğrultuda ilk olarak bölge müdürlükleri bünyesinde Biyolojik Mücadele Laboratuvarı açtıklarını dile getirdi.

Kalelioğlu, gal arısı zararlısıyla mücadelede avcı böcekler olarak bilinen "torymus sinensis" isimli böceklerin etkin rol üstlendiklerini aktararak, "Bu kapsamda 2022 yılında 2 bin 183, 2023 yılında 3 bin 563, 2024 yılında 4 bin 505, 2025 yılı içerisinde de 8 bin 620 torymus dediğimiz zararlıyla mücadele eden böcekleri doğaya saldık. İlimizde 3 bin 300 hektar kestane sahası bulunmakta. Bu sahalarımızda her yıl zararlıyla mücadele için salımlarımızı yapıyoruz. 2026 yılı içerisinde de yaklaşık 10 bin avcı böcek salmayı düşünüyoruz. Salımı mayıs ayı içerisinde yapacağız." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Sinop Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerince gal arısı zararlısıyla bugüne kadar yapılan mücadele ve bundan sonraki süreçte yapılması planlanan çalışmalara ilişkin sunum yapıldı.

Toplantıda ziraat odaları, arıcı dernekleri başkanları ve köy muhtarlarının da talep ve önerilerini dinleyen Vali Özarslan, gal arısı zararlısıyla mücadelede gerekli tedbirlerin alınması için ilgililere talimat verdi.