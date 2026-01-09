Sinop'ta Kent Lokantası açıldı

Sinop Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan kent lokantası hizmete açıldı.

Korucuk Mahallesi'ndeki Şehir Otogarı içinde açılan lokantadaki ilk yemek servisini, Belediye Başkanı Metin Gürbüz yaptı.

Gürbüz, burada yaptığı konuşmada, kent lokantası ve halk ekmek şubelerini açarak vatandaşların hizmetine sunduklarını söyledi.

Vatandaşların açtıkları lokantada 4 çeşit yemeği 120 liraya yiyebileceğini anlatan Gürbüz, özellikle üniversite öğrencilerinin bu hizmetten faydalanmalarını arzu ettiklerini kaydetti.