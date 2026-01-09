Haberler

Sinop'ta Kent Lokantası açıldı

Sinop Belediyesi, Korucuk Mahallesi'nde bulunan Şehir Otogarı içinde yeni bir kent lokantasını hizmete sundu. İlk yemek servisini Belediye Başkanı Metin Gürbüz gerçekleştirdi. Lokantada dört çeşit yemek 120 liraya sunulacak.

Korucuk Mahallesi'ndeki Şehir Otogarı içinde açılan lokantadaki ilk yemek servisini, Belediye Başkanı Metin Gürbüz yaptı.

Gürbüz, burada yaptığı konuşmada, kent lokantası ve halk ekmek şubelerini açarak vatandaşların hizmetine sunduklarını söyledi.

Vatandaşların açtıkları lokantada 4 çeşit yemeği 120 liraya yiyebileceğini anlatan Gürbüz, özellikle üniversite öğrencilerinin bu hizmetten faydalanmalarını arzu ettiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Kenan Türkseven
