Sinop'ta karavan ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi yaralandı
Sinop'un Türkeli ilçesinde karavan ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.
Sinop'un Türkeli ilçesinde karavan ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Muharrem D. idaresindeki 57 ABD 185 plakalı karavan ile Emir Efe Ü. yönetimindeki 57 ACM 134 plakalı motosiklet, Türkeli-Ayancık kara yolunun Gemiyanı Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Türkeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ramazan Özcan