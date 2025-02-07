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Sinop'ta kar yağışı heyelanlara yol açtı

Sinop'ta kar yağışı heyelanlara yol açtı
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Sinop'un Ayancık ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bazı bölgelerde heyelanlar meydana geldi.

Sinop'un Ayancık ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bazı bölgelerde heyelanlar meydana geldi.

Bölgede etkili olan kardan dolayı Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda dağdan kopan kaya parçaları kara yoluna düştü. İhbar üzerine olay yerine emniyet ve belediye ekipleri sevk edildi.

Bir süre trafiğe kapatılan yol belediye ekiplerinin temizlik çalışmalarının ardından tekrar ulaşıma açıldı. İlçede ayrıca Çaylıoğlu-Ortalık köyleri grup yolunun çeşitli noktalarında da heyelanlar oluştu.

İlçe Özel İdaresi ekipleri bölgede yol açma çalışması başlatırken, trafik akışı ise kontrollü olarak sağlanıyor.

Kaynak: AA / Ahmet Can Akyol - Güncel
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