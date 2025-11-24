Sinop'ta Kamyonun İstinat Duvarına Çarpmasıyla Kaza: Sürücü Yaralandı

Sinop'un Türkeli ilçesinde kamyonun istinat duvarına çarptığı kazada sürücü yaralandı.

A.K'nin kullandığı 34 DUZ 194 plakalı kamyon, Türkeli-Ayancık kara yolu Karabey köyünde kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan bir evin önündeki istinat duvarına çarptı.

İstinat duvarının bir kısmı yıkıldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü sağlık ekiplerince Türkeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.