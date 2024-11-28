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Sinop'ta Kadına Yönelik Şiddete Dikkat Çeken Etkinlik

Sinop'ta Kadına Yönelik Şiddete Dikkat Çeken Etkinlik
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Sinop Üniversitesi'nde düzenlenen 'Şiddete karşı rengini seç' etkinliği ile kadına yönelik şiddetle mücadeleye dikkat çekildi. Katılımcılar renkli boyalarla ellerini boyayarak panoya el baskısı yaptı ve şiddetin her türlüsüne karşı olduklarına vurgu yaptılar.

Sinop'ta kadına yönelik şiddete dikkati çekmek amacıyla "Şiddete karşı rengini seç" etkinliği düzenlendi.

Sinop Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (SİNKAMER) tarafından Öğrenci Yaşam Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, katılımcılar, kadına şiddetle mücadeleye dikkati çekmek amacıyla çeşitli renklerde boyadıkları elleriyle, oluşturtulan panoya el baskısı yaptı.

"Şiddete karşı dur" temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte, ellerini boyayarak panoya el baskısı yapan Rektör Prof. Dr. Şakir Taşdemir şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını söyledi.

Kadına yönelik şiddetin artık son bulması gerektiğini vurgulayan Taşdemir, bu tür etkinliklerle geleceğin teminatı olan geçenlerde bu yönde farkındalık oluşturulmasını çok anlamlı bulduklarını dile getirdi.

SİNKAMER Müdürü Doç. Dr. Yasemin Barlak ise etkinliğin gençler üzerinde olumlu etkiler yaratacağına inandıklarını kaydetti.

Etkinlik kapsamında ayrıca İl Emniyet Müdürlüğü tarafından stant açılarak, öğrencilere, KADES uygulaması hakkında bilgiler verilerek broşür dağıtıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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