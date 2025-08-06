Sinop'ta Kaçakçılık Operasyonu: 3 Gözaltı
Sinop'ta gerçekleştirilen operasyonda, 20 litre etil alkol, 26 bin 200 makaron ve 25 bandrolsüz kaçak içki ele geçirildi. 3 şüpheli emniyete götürüldü.
Sinop'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda, 20 litre etil alkol, 26 bin 200 makaron ve 25 bandrolsüz kaçak içki ele geçirdi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Neziha Nur Uzun - Güncel