Sinop'ta İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu'na saldırısına tepki gösterildi

Sinop'ta vatandaşlar, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu'na saldırısını protesto etti.

Filistin'e Destek Platformunun çağrısı üzerine akşam namazı sonrası kentte kurulu bulunan Sumud Nöbet Çadırı önünde toplanan vatandaşlar, Filistin ve Türk bayrakları taşıyarak İsrail aleyhine slogan attı.

Grup adına açıklama yapan Sinop İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Talha Köklü, dünyanın işgalci İsrail rejiminin sayısız barbarlıklarından birine daha şahit olduğunu söyledi.

Gazze'nin çığlığına ses olmak ve insanlık dışı ablukayı kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun uluslararası sularda İsrail'in korsan saldırısına uğradığını anlatan Köklü, bu saldırının sadece gemilere değil, vicdana, hukuka ve insanlık onuruna yapıldığını vurguladı.

Köklü, Akdeniz'in dalgalarının sadece Sumud'un teknelerini değil, umudu, mücadeleyi de taşıdığını aktararak, şöyle konuştu:

"Zulüm, tarihin hiçbir döneminde sürekli olamadı, zalimler hep kaybetti, hep zelil oldu. İsrail ve destekçileri de asla amacına ulaşamayacak, yaklaşan sonlarını engelleyemeyecek, zulümlerinin hesabını vermekten kaçamayacaklar. Bu saldırı, sadece bir filoya ya da bir grup aktiviste yapılmamıştır. Bu korsan saldırı, uluslararası hukuka, seyrüsefer serbestisine ve en önemlisi insanlık onuruna yapılmıştır. Açık denizde, hiçbir hukuki dayanağı olmadan yapılan bu korsanlık, İsrail'in kendini hukukun üstünde gördüğünün, bir terör oluşumu olduğunun kanıtıdır."

Açıklamanın ardından dua edilerek, İsrail aleyhine slogan atıldı.