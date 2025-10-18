Haberler

Sinop'ta İşçi Taşıyan Otobüs ile Yolcu Otobüsü Çarpıştı: 13 Yaralı

Sinop'un Gerze ilçesinde işçileri taşıyan bir otobüs, durak halindeki yolcu otobüsüne çarparak 13 kişinin yaralanmasına sebep oldu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri bulunmuyor.

Sinop'un Gerze ilçesinde işçileri taşıyan otobüs ile yolcu otobüsünün karıştığı kazada 13 kişi yaralandı.

Sinop-Samsun kara yolunda ayakkabı fabrikası işçilerini taşıyan Mehmet Y. idaresindeki 57 S 4046 plakalı otobüs, Kabalı mevkisinde arızalandığı için yol kenarında duran 34 HKP 838 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada şoför Mehmet Y. ve araçlardaki 12 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu kişilerden 12'si tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Bir yaralının ise plastik cerrahi tedavisi için hastanede müşahede altında tutulduğu öğrenildi.

Valilikten açıklama

Sinop Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kazanın saat 23.36'da gerçekleştiği bildirildi.

Olay yerine ivedilikle ekiplerin sevk edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kazada 13 vatandaşımız yaralanmış olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Kaza bölgesinde gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup yol trafiğe açık durumdadır. Olayla ilgili adli ve idari tahkikat devam etmektedir. Kazada yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, tedavileri sürenlere acil şifalar diliyoruz."

Kaynak: AA / Erol Balta - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
