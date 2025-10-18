Haberler

Sinop'ta İşçi Taşıyan Otobüs İle Yolcu Otobüsü Çarpıştı: 13 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Sinop'un Gerze ilçesinde, işçileri taşıyan otobüs ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı. Yaralılar, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve hayati tehlikeleri bulunmadığı bildirildi.

Sinop-Samsun kara yolunda ayakkabı fabrikası işçilerini taşıyan Mehmet Y. idaresindeki 57 S 4046 plakalı otobüs, Kabalı mevkisinde arızalandığı için yol kenarında duran 34 HKP 838 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada şoför Mehmet Y. ve araçlardaki 12 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Valilikten açıklama

Sinop Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kazanın saat 23.36'da gerçekleştiği bildirildi.

Olay yerine ivedilikle ekiplerin sevk edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kazada 13 vatandaşımız yaralanmış olup, yaralanan vatandaşlarımızın hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Tüm yaralılarımızın tıbbi müdahaleleri Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde devam etmektedir. Kaza bölgesinde gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, yol trafiğe açık durumdadır. Olayla ilgili adli ve idari tahkikat devam etmektedir. Kazada yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, tedavileri sürenlere acil şifalar diliyoruz."

Kaynak: AA / Erol Balta - Güncel
