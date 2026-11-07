Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

B.S.Ö. idaresindeki 60 ACM 891 plakalı otomobil, O.G. yönetimindeki 55 AUY 433 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra devrildi.

Kazada devrilen otomobilin sürücüsü B.S.Ö. yaralandı.

Yaralı, sağlık ekibince ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
Milli takıma gitmeyi reddeden futbolcuya idam tehdidi

Milli takıma gitmeyi reddeden futbolcuya idam tehdidi
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İçişleri Bakanı Çiftçi duyurdu: En az 10 bin polis alımı yapılacak

Binlerce aday bekliyor! Bakan alınacak polis sayısını açıkladı
Emeklilere zamda sürpriz formül! Herkesi ilgilendiriyor, tarih verildi

Emeklilere zamda sürpriz formül! Herkesi ilgilendiriyor, tarih verildi
Galatasaray'da yer yerinden oynadı! Hedefte Dursun Özbek var12

Dün akşam telefonu eline alınca kabusu yaşadı!
Emre Belözoğlu'ndan İsmail Kartal sorusuna tek cümlelik yanıt

Emre'den İsmail Kartal sorusuna tek cümlelik yanıt
Emre Belözoğlu Samandıra için düğmeye bastı

Bu görüntüler tarih oluyor!

Bu doğru olabilir mi? Tüm gözler üniversiteden gelecek açıklamaya çevrildi

Bu doğru olabilir mi? Tüm gözler üniversiteden gelecek açıklamada
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Bahçetepe'den tahliye sonrası ilk açıklama

17 ay sonra tahliye edilen Hakan Bahçetepe ilk açıklamasını yaptı