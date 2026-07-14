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Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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Sinop'un Boyabat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Erdal Atik idaresindeki 34 FAF 391 plakalı otomobil ile Nurgül Karaca yönetimindeki 55 ASL 481 plakalı otomobil, Adnan Menderes Bulvarı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Pakize Atik, Emine Erdoğdu ve M.K. isimli çocuk yaralandı.

Yaralılar, Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun
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