Ayancık'ta Geleneksel Türk Okçuluğu etkinliği gerçekleştirildi

Sinop'un Ayancık ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Geleneksel Türk Okçuluğu etkinliği gerçekleştirildi.

Ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik olarak üç ayrı grupta düzenlenen etkinlikte, katılımcılara Geleneksel Türk Okçuluğu hakkında hem teorik hem de uygulamalı eğitim verildi.

Öğrenciler, etkinlik boyunca okçulukla ilgili temel bilgileri öğrenirken keyifli vakit geçirdi.

Etkinlikte konuşan TÜGVA Ayancık İlçe Temsilcisi Ahmet Can Akyol, geleneksel Türk okçuluğunun önemli bir tarihi miras olduğunu belirterek, "Geleneksel sporlarımızın yaşatılması adına çok kıymetli bir etkinlik oldu. Tarihi mirasımız olan geleneksel Türk okçuluğunu gençlerimize önce tanıttık, sonra öğrettik ve birlikte eğlendik. Etkinliklerimiz devam edecek olup tüm gençlerimizin katılımlarını bekliyoruz." dedi.