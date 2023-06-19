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Sinop'ta devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Sinop'ta devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

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Sinop'un Saraydüzü ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Harun Sütçü'nün kullandığı 57 AD 587 plakalı traktör, Yaylacı köyünde kontrolden çıkarak yol kenarındaki çalılık alana devrildi.

Kazada, devrilen traktörün altında kalan sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Sütçü'nün cenazesi savcılık incelemesinin ardından 75. Yıl Boyabat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Şükrü Nural - Güncel

Saraydüzü Sinop Güncel Haberler

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