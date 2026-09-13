Sinop'ta çevre ve iklim değişikliği farkındalık etkinliği düzenlendi

Sinop'ta, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, COP31 hazırlıkları kapsamında çocuklara yönelik çevre ve iklim değişikliği farkındalık etkinliği düzenlendi.

Uğur Mumcu Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklara iklim değişikliği, çevrenin korunması, sürdürülebilir üretim ve doğal kaynakların verimli kullanılması konularında bilgiler aktarıldı.

Çocuklara yönelik yüz boyama ve sportif etkinliklerin de yapıldığı programda, vatandaşlara da fidan dağıtıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Can Kayhan Özok, AA muhabirine, daha yaşanabilir bir dünya için sıfır atık konusunun çok önem arz ettiğini söyledi.

Türkiye olarak bu konuda önemli aşamalar katettiklerini vurgulayan Özok, bakanlıklarının da konuya özel olarak ilgi gösterdiğini anlattı.

Kentte, Orman Bölge Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün katkılarıyla güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini dile getiren Özok, şöyle konuştu:

"Açtığımız standımızda vatandaşlarımıza sıfır atık konusunda bilgiler veriyoruz. Ayrıca tohum ve fidan dağıtımı yapıyoruz. Özellikle bu farkındalık çalışmasını çocuklarımıza yapmayı düşünüyoruz. Çünkü geleceğin nesli onlar olduğu için illeride nasıl bir çevrede yaşama şansı olduklarını kendileri belirleyecek. Onun için bu farkındalığı onlara yapmaya çalışıyoruz."

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Çocuk Hakları Danışma Kurulu Üyesi Aden Beren Konağ ise iklim değişikliğinin getirdiği sorunlara en çok maruz kalan kısmın çocuklardan oluştuğunu belirtti.

Bu nedenle iklim krizinin aynı zamanda bir çocuk hakları krizine dönüştüğünü ifade eden Konağ, "Bizim de aslında ana hedefimiz bu konuda farkındalık oluşturmak. İnsanlara bu yönde bilgi vermek. Çünkü temiz ve yaşanabilir bir gelecek tüm çocukların hakkı." dedi.

Kaynak: AA